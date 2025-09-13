OM : «Le bordel dans le vestiaire», il balance cash !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir, l'OM a parfaitement lancé la 4ème journée de Ligue 1 en s'imposant largement 4-0. Une rencontre maîtrisée et c'était l'occasion pour Roberto De Zerbi d'essayer de nouvelles choses avec ses recrues. On parle notamment de la défense qui a connu beaucoup de changements. Mais Lionel Charbonnier n'est pas rassuré à quelques jours du choc face au Real Madrid en Ligue des champions.

Auteur d'un début de saison délicat, l'OM peut maintenant profiter d'un effectif complet avec la présence de ses nouvelles recrues. Le club aura bientôt des échéances d'une importance capitale et Roberto De Zerbi avait besoin de prendre des repères. Cela ne sera peut-être pas suffisant d'après Lionel Charbonnier. L'ancien gardien pense que la situation de ces dernières semaines n'a pas aidé.

Une nouvelle défense convaincante ? Cet été, l'OM a tenu à renforcer son effectif, notamment dans le secteur défensif. Face à Lorient, Roberto De Zerbi a donc aligné Facundo Medina, qui avait déjà été à l'œuvre, et Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Les deux derniers cités ont ainsi fait leurs premiers pas face à Lorient, avec réussite puisqu'ils ont marqué un but. « Ce qui est cohérent est de mettre cette défense à trois avec Pavard, Aguerd et Medina. Maintenant est-ce que je suis rassuré ? Non, parce que le scenario a fait que l’OM a dominé » alerte toutefois Lionel Charbonnier dans l'After Foot de RMC.