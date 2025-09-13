OM : «Le bordel dans le vestiaire», il balance cash !

Vendredi soir, l'OM a parfaitement lancé la 4ème journée de Ligue 1 en s'imposant largement 4-0. Une rencontre maîtrisée et c'était l'occasion pour Roberto De Zerbi d'essayer de nouvelles choses avec ses recrues. On parle notamment de la défense qui a connu beaucoup de changements. Mais Lionel Charbonnier n'est pas rassuré à quelques jours du choc face au Real Madrid en Ligue des champions.
Auteur d'un début de saison délicat, l'OM peut maintenant profiter d'un effectif complet avec la présence de ses nouvelles recrues. Le club aura bientôt des échéances d'une importance capitale et Roberto De Zerbi avait besoin de prendre des repères. Cela ne sera peut-être pas suffisant d'après Lionel Charbonnier. L'ancien gardien pense que la situation de ces dernières semaines n'a pas aidé.
Une nouvelle défense convaincante ?
Cet été, l'OM a tenu à renforcer son effectif, notamment dans le secteur défensif. Face à Lorient, Roberto De Zerbi a donc aligné Facundo Medina, qui avait déjà été à l'œuvre, et Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Les deux derniers cités ont ainsi fait leurs premiers pas face à Lorient, avec réussite puisqu'ils ont marqué un but. « Ce qui est cohérent est de mettre cette défense à trois avec Pavard, Aguerd et Medina. Maintenant est-ce que je suis rassuré ? Non, parce que le scenario a fait que l’OM a dominé » alerte toutefois Lionel Charbonnier dans l'After Foot de RMC.
L'OM pas assez préparé ?
Mardi prochain, l'OM entrera en lice lors de la Ligue des champions face au Real Madrid. Le club de la cité phocéenne aura donc fort à faire pour se débarrasser de l'un des meilleurs clubs du monde. Mais la préparation n'a pas été idéale ces dernières semaines. « De Zerbi a préparé la Champions League. Mais s’il y avait une bonne préparation il n’y aurait pas eu le bordel dans le vestiaire, un mercato qui part dans tous les sens. Il n’y a rien de maîtrisé. Face au Real, il va jouer dans son 5-4-1, donc il fallait absolument le faire aujourd’hui. C’était le dernier moment pour le faire » poursuit Charbonnier.