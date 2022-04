Foot - OM

OM : Le beau message de Payet pour Guendouzi et Saliba !

Publié le 4 avril 2022 à 10h12 par La rédaction mis à jour le 4 avril 2022 à 10h16

Après la belle victoire de l’OM à Saint-Etienne (2-4), Dimitri Payet a félicité Mattéo Guendouzi et William Saliba pour leur bon match, eux qui reviennent d’une trêve internationale très satisfaisante.