OM : L'aveu d'un joueur de Ligue 1 sur Aubameyang

Benjamin Labrousse

Cette saison, l’OM possède plusieurs attaquants de qualité au sein de son effectif. Mais le secteur offensif marseillais a été bouleversé par l’arrivée cet été de Pierre-Emerick Aubameyang. Auteur de débuts intéressants à Marseille, le Gabonais reste toutefois un attaquant très compliqué à défendre selon le Lensois Adrien Thomasson.

L’OM a misé gros. Cet été, le club phocéen a effectué un recrutement ambitieux avec les arrivées de plusieurs joueurs de renoms. Phénoménal il y a encore quelques années, Pierre-Emerick Aubameyang est quant à lui arrivé à Marseille après une saison très compliquée du côté de Chelsea. Mais à 34 ans, le Gabonais possède encore de très belles qualités, et l’a prouvé en ce début de saison, ayant inscrit 5 buts en 14 matchs à l’OM. S’il reste encore peu décisif en Ligue 1 (1 but en 9 matchs), PEA n’en reste pas moins un avant-centre redoutable pour les défenses adverses.

«C’est très difficile de défendre sur ce genre de joueur»

Interrogé par Prime Vidéo , Adrien Thomasson estime que Pierre-Emerick Aubameyang évolue encore à un très haut niveau : « Aubameyang ? Depuis qu’il est revenu à l’OM, c’est un joueur très intelligent, de par ses déplacements. Il est toujours à la limite du hors-jeu et pour un défenseur, c’est très difficile de défendre sur ce genre de joueur. Et puis il a une faculté, dès qu’il est dans la surface, il fait toujours le geste juste et c’est pour ça qu’il a marqué autant de buts dans sa carrière » , a déclaré le joueur du RC Lens.

«Aubameyang pour moi est beaucoup plus dangereux»