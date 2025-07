OM : L'annonce qui va mettre le feu au PSG !

Alors que son contrat avec Burnley se terminait le 30 juin, CJ Egan-Riley est désormais un nouveau joueur de l'OM. En effet, le défenseur central de 22 ans a signé librement et gratuitement à Marseille. Présenté face à la presse ce mercredi après-midi, CJ Egan-Riley a affirmé que l'OM était le plus grand club de France.

Après deux saisons à Burnley , CJ Egan-Riley est désormais un nouveau joueur de l' OM. En fin de contrat le 30 juin 2025 avec le club anglais, le jeune talent de 22 ans a migré librement et gratuitement vers Marseille .

«C'est le plus grand club de France»

« Il y a beaucoup de choses où je suis bon et d'autres où je dois m'améliorer . C'est pour ça que je suis venu à l'OM, je veux progresser, je veux m'imprégner, des choses comme une éponge. Je connais l'histoire du club, c'est le plus grand club de France, les supporters sont fantastiques, c'est la première équipe française à avoir remporté la Ligue des champions », a déclaré CJ Egan-Riley. Voilà un message qui devrait faire réagir au PSG. Le club de la capitale ayant tout raflé à l'échelle européenne en 2024-2025 : la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions.