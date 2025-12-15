OM : La surprise à 14M€ qui fait vibrer Riolo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM lors du dernier mercato estival sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire de 14M€, Timothy Weah est en train de monter en puissance depuis plusieurs matchs. Et Daniel Riolo semble d'ailleurs bluffé par le piston droit américain de l'OM.

Une nouvelle fois titularisé par Roberto De Zerbi dimanche soir avec l'OM en championnat contre l'AS Monaco (victoire 1-0), Timothy Weah a affiché un visage convaincant. Il faut dire que l'international américain, arrivé de la Juventus Turin en prêt avec une option d'achat obligatoire de 14M€ cet été, était dans le dur en début de saison. Mais il semble avoir finalement trouvé ses marques à l'OM.

« Jamais je n’aurais pu imaginer qu’il atteigne ce niveau » Dimanche soir, en direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport après la rencontre, Daniel Riolo a évoqué la belle surprise Weah à l'OM : « Weah, honnêtement, jamais je n’aurais pu imaginer qu’il atteigne ce niveau. Je le trouvais neutre. Présent, mais neutre. Vraiment bravo Weah, parce que c’est rare qu'un mec, en plus à son âge, te fasse changer d'avis sur ce que tu peux apporter », lâche Riolo.