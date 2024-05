OM : La star s’effondre totalement, Gasset balance tout !

Thomas Bourseau

Ce ne sera pas pour cette année encore. L’OM court derrière un trophée depuis 2012 et a échoué aux portes de la finale de la Ligue Europa en se faisant corriger face à l’Atalanta à l’extérieur jeudi soir (3-0). Pierre-Emerick Aubameyang a pleuré sur le terrain et son entraîneur Jean-Louis Gasset s’est lâché sur le sujet.

Pierre-Emerick Aubameyang est le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa. Et pourtant, il n’a jamais remporté la C3 malgré une finale perdue par les Gunners face à Chelsea en 2019. Avec l’OM, le Gabonais avait une chance d’atteindre une nouvelle fois la finale de la compétition à Dublin le 22 mai prochain.

L’OM éliminé, Aubameyang n’a pas retenu ses larmes

Cependant, l’Atalanta s’est mise en travers de son rêve de finale. À Bergame jeudi soir, Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers de l’OM se sont lourdement inclinés face aux locaux sur le score de 3 buts à 0. Au coup de sifflet final, Aubameyang n’a pas pu retenir ses larmes et s’est laissé envahir par la tristesse.

Cette recrue de l’OM a vécu un calvaire https://t.co/pTK4LQOUfW pic.twitter.com/3ji7SAkWiF — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

«Il la voulait à tout prix. Ce double visage, ça ne date pas d’aujourd’hui»