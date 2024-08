OM : La solution trouvée en interne après la catastrophe ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à la blessure de Faris Moumbagna lors de la première journée de Ligue 1, l’OM a revu ses plans pour la fin du mercato. Ainsi, désormais, le club phocéen espère recruter un nouveau buteur. Mais alors que c’est loin d’être simple pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia, l’OM pourrait bien avoir ce qu’il faut au sein de son effectif actuel. Explications.

Plus que quelques heures maintenant avant la clôture du marché des transferts et du côté de l’OM, on espère toujours faire venir un nouveau buteur. En effet, avec la blessure de Faris Moumbagna, il n’y a plus de doublure à Elye Wahi. L’objectif serait donc de remédier à cela, mais il n’y aurait pas forcément besoin…

OM : La condition obligatoire pour ce transfert à Marseille https://t.co/wHrUCnNjaD pic.twitter.com/8tRo1f0WPc — le10sport (@le10sport) August 28, 2024

Rowe à la pointe de l’attaque ?

Cet été, l’OM a notamment recruté Jonathan Rowe. Et si l’Anglais a pour préférence d’évoluer au poste d’ailier, lors de sa conférence de presse, il s’est dit prêt à évoluer partout sur la ligne offensive, y compris au poste de 9 : « Tout au long de ma carrière, j’ai joué sur toute la ligne offensive. J’ai toujours été devant. Je me sens bien, j’aime jouer à ces postes offensifs. Je jouerai là où le coach souhaite me faire jouer. Ce qui m’importe c’est de montrer à tous ce dont je suis capable ».

Un nouveau 9 pour l’OM ?

Il n’empêche que l’OM fera tout pour recruter un 9 d’ici le 30 août à 23h. Dans cette quête, le club phocéen a notamment fait de Neal Maupay (Everton) sa priorité. Un dossier toutefois loin d’être simple et c’est pour cela que l’OM aurait également activé la piste Antonio Sanabria (Torino).