OM : La signature qui régale Aubameyang !

Alors que les premières critiques pointaient déjà le bout de leur nez, Timothy Weah a enchaîné deux très bonnes prestations, d’abord sur la pelouse du Real Madrid (1-0) la semaine dernière, puis lundi soir lors de la réception du PSG (1-0). Buteur contre les Merengue, c'est lui qui est à l'origine de la récupération de balle qui amène l'ouverture du score de l'OM face aux Parisiens.
Ailier gauche au Santiago Bernabéu, l’international américain (45 sélections) a été utilisé comme piston droit contre le club de la capitale. Une polyvalence que Pierre-Emerick Aubemayg n’a pas manqué de mettre en avant après la rencontre.
« Le symbole c’est Timothy Weah qui a débuté ailier gauche face à Madrid mardi dernier et qui aujourd’hui (lundi) se retrouvait latéral droit, enfin piston droit parce qu’on a joué à cinq derrière. Quand on voit les efforts qu’il a fait ce soir, franchement, je lui tire mon chapeau et je tire le chapeau à toute l’équipe », a déclaré l’attaquant de l’OM en zone mixte.