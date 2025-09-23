OM : La signature qui régale Aubameyang !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après son bon match la semaine dernier face au Real Madrid (1-0), Timothy Weah a enchaîné lundi soir lors de la victoire contre le PSG (1-0). Arrivé cet été en provenance de la Juventus, l’international américain monte en puissance, lui qui est en plus utilisé à différents postes, et Pierre-Emerick Aubameyang a encensé son coéquipier après la rencontre.

Alors que les premières critiques pointaient déjà le bout de leur nez, Timothy Weah a enchaîné deux très bonnes prestations, d’abord sur la pelouse du Real Madrid (1-0) la semaine dernière, puis lundi soir lors de la réception du PSG (1-0). Buteur contre les Merengue, c'est lui qui est à l'origine de la récupération de balle qui amène l'ouverture du score de l'OM face aux Parisiens.

« Le symbole c’est Timothy Weah » Ailier gauche au Santiago Bernabéu, l’international américain (45 sélections) a été utilisé comme piston droit contre le club de la capitale. Une polyvalence que Pierre-Emerick Aubemayg n’a pas manqué de mettre en avant après la rencontre.