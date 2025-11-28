OM : La reconversion totalement folle proposée à De Zerbi !

Axel Cornic

La défense centrale a souvent posé problèmes à Roberto De Zerbi la saison dernière, avec Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Højbjerg qui ont souvent dépanné. Pas étonnant que l’Olympique de Marseille ait décidé de frapper fort sur le mercato, avec un secteur qui a totalement changé de visage.

Comme à chaque session de transferts, ça a beaucoup bougé à Marseille. Et c’est notamment le cas en défense, principal chantier de l’été, qui a vu des nombreuses recrues débarquer comme Benjamin Pavard ou encore Nayef Aguerd.

« Moi, je n’ai pas de problème » Ces changements ont poussé Leonardo Balerdi à s’adapter à ses nouveaux coéquipiers, ce qui ne semble pas lui poser problème. « Moi, je n’ai pas de problème. Ça dépend aussi avec qui je joue. Si je joue avec Nayef, je dois jouer à droite. Parfois, je joue avec Pavard. C’est mieux quand je joue à gauche » a déclaré le capitaine de l’OM.