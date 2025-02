OM : La grave accusation qui crée le scandale à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, le coup de sang de Pablo Longoria contre l’arbitrage après la défaite de l’OM à Auxerre fait grandement parler. Invité à commenter cette situation, Benoit Tremoulinas a lancé des accusations concernant le passé du club phocéen. Et bien évidement, cela créer la polémique.

Samedi soir lors de la défaite de l'OM à Auxerre, Pablo Longoria a pété les plombs dans les travées du stade Abbé-Deschamps. Le président marseillais n'a pas hésité à parler de corruption dans «ce championnat de merde». Des propos qui ont évidemment fait polémique. De son côté, Benoît Trémoulinas trouve très culotté de la part de Pablo Longoria de parler de corruption compte tenu du passé de l'OM.

Tremoulinas fracasse l’OM

« C’est plutôt fort pour Pablo Longoria de parler de ‘corruption’ quand on parle de l’OM, on connaît très bien le passif du club », a dénoncé l’ancien joueur de Bordeaux et Séville lundi sur La Chaîne L’EQUIPE avant de poursuivre.

«On connaît très bien le passif du club»

« Je pense que de la part d’un président de l’Olympique de Marseille, on doit connaître par cœur l’histoire de son club », ajoute Benoit Tremoulinas. Une accusation qui fait évidemment grandement parler auprès la communauté des supporters de l'OM.