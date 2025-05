OM : La discussion secrète, transfert surprise ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant le mercato estival, le directeur du football Medhi Benatia pourrait bien redessiner les contours de l’effectif de l’OM au vu de la participation du club en Ligue des champions. Quentin Merlin aurait des chances de plier bagage en Angleterre dans les prochaines semaines de par l’intérêt de Bournemouth. Le feuilleton bat son plein. Explications.

Quentin Merlin serait susceptible de quitter la cité phocéenne seulement un an et demi après y avoir déposé ses valises. L’international espoir français prendra part à l’Euro Espoirs au mois de juin avec Gérald Baticle. Le latéral gauche de 23 ans a connu des très hauts en début de saison avec Roberto De Zerbi qui avait fait part de sa bonne surprise concernant les performances de Merlin, mais aussi des moments plus compliqués ces derniers mois où il n’était plus indiscutable.

Quentin Merlin approché par Bournemouth Cependant, le natif de Nantes a tout de même conservé une belle cote sur le marché des transferts et plus particulièrement de l’autre côté de la Manche. Le comité directeur de Bournemouth aurait communiqué son intérêt à l’entourage de Quentin Merlin il y a déjà plusieurs semaines de cela d’après La Provence. Et donc, en plein sprint final avec l’OM pour une place en Ligue des champions.