OM : La déclaration d'amour venue de l'étranger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne grande référence de l'OM, André-Pierre Gignac garde un lien indéfectible avec le club de la cité phocéenne malgré son départ il y a 10 ans. Depuis 2015, le joueur de 39 ans évolue chez les Tigres au Mexique. Un éloignement qui ne l'empêche pas de continuer à suivre assidûment les matches de l'OM.

Ancien international français qui a marqué les esprits à l'OM entre 2010 et 2015, André-Pierre Gignac continue son histoire d'amour avec les Tigres UANL au Mexique. Le Français, qui a pris la nationalité mexicaine entre temps, n'a jamais oublié le club de la cité phocéenne évidemment. D'ailleurs il retrouve des similitudes entre les deux équipes.

André-Pierre Gignac toujours à fond derrière l'OM Malgré la distance, André-Pierre Gignac reste toujours fan de l'OM et suit la saison de Ligue 1, qui a bien commencé pour les hommes de Roberto De Zerbi. « Je regarde tous les matches. L'OM c'est la souffrance, c'est ça qui est beau aussi. C'est un club comme les Tigres. Si on ne souffre pas, ce ne sont pas les Tigres. A Marseille c'est pareil. Si on ne souffre pas, ce n'est pas Marseille » déclare-t-il au micro de Téléfoot.