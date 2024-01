OM : «Je voulais lui mettre un coup de tête», il balance sur Gattuso !

Pierrick Levallet

Après le départ de Marcelino, qui a fuit l'OM qui était en pleine crise, Pablo Longoria s'est tourné vers Gennaro Gattuso. L'entraîneur italien avait donc la lourde tâche d'essayer de redresser la barre au sein du club phocéen. Ses méthodes semblent en tout cas être validées dans le vestiaire comme Samuel Gigot l'a fait savoir.

Après le départ d’Igor Tudor l’été dernier, l’OM a accordé sa confiance à Marcelino. L’entraîneur espagnol ne se sera toutefois pas éternisé sur la Canebière. Après seulement sept matchs, alors que le club phocéen traversait une véritable crise, le technicien de 58 ans est parti et a signé à Villarreal. Pablo Longoria a alors dû lui trouver un remplaçant.

Gattuso a remplacé Marcelino à l’OM

Le président de l’OM, après avoir épluché plusieurs candidatures, s’est tourné vers Gennaro Gattuso. Passé sur le banc de l’AC Milan, de Naples et du FC Valence, le champion du monde 2006 avait la lourde tâche de redresser la barre sur la Canebière. Ses méthodes semblent d’ailleurs avoir été validées dans le vestiaire comme le révèle Samuel Gigot.

«C’est un exemple de par son expérience»