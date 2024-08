OM : Inquiétude confirmée, les plans de De Zerbi vont tomber à l’eau !

Arnaud De Kanel

La belle victoire de l'OM face à Brest a été entachée par la blessure de Faris Moumbagna. Le club phocéen redoute le pire pour son attaquant et les premiers examens passés ce dimanche confirme ses craintes. Il s'agirait d'un véritable coup dur pour Roberto De Zerbi qui compte énormément sur Moumbagna dans le cadre de la rotation avec Elye Wahi au poste d'avant-centre.

Roberto De Zerbi pouvait difficilement rêver meilleurs débuts. En effet, son OM s'est imposé cinq buts à un samedi lors du périlleux déplacement à Brest. Mais la virée marseillaise dans le Finistère s'est plutôt mal terminée puisque Faris Moumbagna a été contraint de céder sa place sur blessure. « On a aussi une mauvaise nouvelle, c'est que Faris, malheureusement, s'est blessé. On ne connaît pas encore la gravité de sa blessure, mais on est de tout cœur avec lui, on lui envoie toute notre force. C'est le seul bémol de la première journée, la blessure de Faris », déplorait notamment Quentin Merlin en zone mixte. Et l'inquiétude se confirme.

Ça ne sent pas bon pour Moumbagna...

Au vu des images, Faris Moumbagna pourrait souffrir d'une rupture des ligaments croisés après un appui qui s'est dérobé. C'est en tout cas ce que redoute l'OM selon les informations de L'Equipe parues ce dimanche. De son côté, RMC Sport indique que les premiers examens passés par le joueur ne sont pas rassurants. Il connaitra le verdict de sa blessure ce lundi, date à laquelle il passera les derniers examens planifiés par l'équipe médicale.

De Zerbi comptait sur lui

Faris Moumbagna pourrait manquer plusieurs mois de compétition. Cela serait un véritable coup dur pour Roberto De Zerbi qui s'est appuyé sur lui durant la préparation et qui a été satisfait de ses performances, à tel point qu'il lui réservait une place dans son effectif jusqu'à cette terrible blessure. En effet, RMC Sport indique que le plan de De Zerbi était d'inscrire Moumbagna dans la rotation pour faire souffler Elye Wahi. Le club phocéen pourrait passer à l'offensive sur le mercato afin de remplacer le Camerounais.