OM : Il va faire son retour à Marseille, le vestiaire veut en découdre

L'OM a fait le plein de confiance ce samedi. Le club entraîné par Jean-Louis Gasset n'a laissé aucune chance à Clermont, battu largement sur sa pelouse (1-5). De bon augure avant le huitième de finale aller de Ligue Europa face à Villarreal jeudi prochain. Cette rencontre devrait marquer le retour de Marcelino à Marseille.

Et de trois pour l'OM ! Le club marseillais a empoché sa troisième victoire consécutive en battant Clermont en championnat ce samedi. Arrivé il y a quelques jours sur le banc marseillais pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset demeure toujours invaincu et tentera d'étirer son invincibilité jeudi prochain, à l'occasion du huitième de finale aller de Ligue Europa face à Villarreal. Une rencontre qui marquera le retour de Marcelino à Marseille. Parti en septembre au plus haut de la crise entre Pablo Longoria et les supporters, le technicien espagnol ne s'était pas fait que des amis à l'OM.

Marcelino arrive en terre connue

Un esprit de revanche pourrait donc habiter le groupe marseillais. Mais Leonardo Balerdi compte faire abstraction de cette présence . « Oui, on joue un autre match. On sait qu'il y a Marcelino là-bas, mais n'importe quel coach en face, on veut gagner. C'est un 8ème de finale, il faut le gagner. Pour les supporters et pour nous, parce qu'on a besoin de ça aussi » a confié le défenseur argentin en zone mixte après sa victoire ce samedi.

« On veut gagner »