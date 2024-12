OM : Il débarque à Marseille et veut frapper un grand coup !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dauphin du PSG, à égalité de points avec l’AS Monaco, l’OM reçoit ce samedi (17h) le LOSC, au pied du podium à seulement trois unités de son adversaire du jour. Un choc que Bafodé Diakité aborde avec excitation, le défenseur lillois ne cachant pas son plaisir de jouer sur la pelouse du Vélodrome.

L’OM reçoit le LOSC ce samedi (17h) avec l’ambition de poursuivre la bonne série entamée après la claque reçue contre l’AJ Auxerre (1-3) au Vélodrome le 8 novembre dernier. Depuis, la bande à De Zerbi a enchaîné trois victoires de suite contre le RC Lens (3-1), l’AS Monaco (2-1) et l’AS Saint-Etienne (2-0). « Je veux gagner le match demain, confiait l’Italien vendredi en conférence de presse. Ce match vaut 9 points ! Pas seulement pour le classement. Ça serait la 4e victoire d'affilée. Ce serait un pas de plus par rapport à la défaite contre Auxerre. On finirait bien l’année. »

La rivalité s'intensifie ! De Zerbi dévoile des ambitions surprenantes pour l'OM face au PSG. 🔥

➡️ https://t.co/AWKNftts9p pic.twitter.com/4eiv6Hwfss — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

« Ça fait toujours plaisir de jouer là-bas »

Mais du côté lillois, l’ambition est également très grande. Bafodé Diakité fait notamment de ce match un rendez-vous spécial. « On ne va pas le cacher, Marseille fait partie des grandes équipes françaises et ça fait toujours plaisir de jouer là-bas. On a envie de montrer ce que l’on vaut. C’est toujours spécial de jouer contre Marseille. Il y a ce truc qui fait qu’on a envie de se donner à fond et de performer. Partout où on parle de ce club en France, on a envie de donner le maximum contre eux. Je viens du Sud, je pense que c’est le club qui prend le plus de place dans le Sud et forcément, on a envie de montrer ce qu’on vaut », a confié le défenseur du LOSC en conférence de presse, rapporté par LePetitLillois.

« On a envie de prolonger notre série »

« Collectivement, on a envie de rester dans le haut du tableau et de ne pas lâcher ceux qui sont devant. […] On veut être dans la continuité de ce que l’on produit jusqu’à maintenant. On est une équipe compétitive et on a envie de prolonger notre série », poursuit Diakité. L’OM est prévenu.