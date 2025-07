OM : Il annonce la fin pour Aubameyang !

Ayant résilié son contrat avec Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang est sur le point de signer librement et gratuitement en faveur de l'OM. D'après Nicolas Girard, ex-préparateur physique du club, l'international gabonais revient à Marseille pour jouer exclusivement en tant que numéro 9. Alors qu'il vient de fêter ses 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang ne peut plus vraiment assumer pleinement le rôle d'un ailier.

«C'est un joueur d'axe maintenant»

« Peut-il encore dépanner sur un côté ? C'est un joueur d'axe maintenant. Quand tu joues sur un côté, le travail défensif à effectuer est beaucoup plus conséquent. À mon avis, il faut le décharger de ces tâches-là ou, au moins, alléger les courses qu'il devra effectuer. Avec la maturité, il a gagné en efficacité à tous les niveaux : dans le jeu et devant le but. Il est tellement adroit, il sent tellement bien les coups, qu'il est préférable de le voir en pointe », a déclaré Nicolas Girard, actuel préparateur physique d'Al Ittihad.