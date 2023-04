OM : Il a mis un coup de pression au vestiaire

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’OM a encore beaucoup de choses à jouer en championnat, la frustration reste énorme vis à vis de la Coupe de France. Éliminé en quart de finale par Annecy après avoir sorti le PSG, le club olympien ne digère pas. Pablo Longoria est revenu sur cette période et sur les mots qu’il a tenus envers ses joueurs.

Même si l’OM finit sur le podium et accroche une qualification en Ligue des Champions, il restera de la frustration sur cette saison. Tout simplement parce que Marseille avait tout pour remporter un titre, surtout en Coupe de France. Après avoir sorti le PSG en huitième de finale, les Olympiens affrontaient Annecy au Stade Vélodrome, une rencontre qui devait être une formalité. Il s’est passé tout le contraire…

Élimination fiasco pour l’OM

Battu aux tirs au but par le pensionnaire de Ligue 2, l’OM est sorti dès les quarts de finale. Une frustration énorme pour les joueurs et une colère encore plus grande pour les supporters. Interrogé par Le Figaro sur cette période, Pablo Longoria a expliqué comment il avait géré cette situation. Notamment en recadrant l’effectif marseillais.

L’entraîneur de l’OM sur le départ ? Nouvelle annonce fracassante https://t.co/WuuLBBa9Qd pic.twitter.com/AQ27ac1g3I — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

«La période que j'ai le moins appréciée est le moment d'euphorie totale»