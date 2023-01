OM : Igor Tudor de nouveau contraint de se transformer en père fouettard

La rédaction

Après le dérapage de Nuno Tavares contre Montpellier, Igor Tudor n’a pas caché son mécontentement. L’entraîneur de l’OM a taclé son propre joueur et réclame une sanction de la part du club. Un incident regrettable puisque le défenseur est de nouveau en pleine forme, avec deux buts en deux matchs.

Victorieux de Montpellier à la Mosson ce lundi soir (1-2), l’OM continue sa très belle saison 2022/2023. Néanmoins, l’expulsion de Nuno Tavares pour un geste d’humeur vient ternir le succès phocéen d’autant que le MHSC a su relancer le match en fin de partie. De quoi agacer Tudor qui compte bien sanctionner son joueur.

Nuno Tavares buteur à Montpellier... avant d’être expulsé

En déplacement sur la pelouse de Montpellier ce lundi 2 janvier 2023, l’OM, sur un rythme d’enfer et qui réalise le meilleur départ de son histoire en Ligue 1 avec 33 points glanés en 16 matchs, ce qui place le club phocéen à la troisième place du classement, pouvait conforter sa place dans le top 3 en cas de succès. Après une première période terne, Nuno Tavares a débloqué le match d’une frappe du pied droit sous la barre de Jonas Omlin. Déjà le 5ème but du Portugais cette saison dans l’élite. Ensuite, Estève a marqué contre son camp et permis à Marseille de faire le break. Les visiteurs contrôlaient tranquillement la rencontre jusqu’à ce que ce même Tavares décide de sortir de son match avec un geste évitable sur Arnaud Souquet. La VAR étant intervenue, c’est finalement un carton rouge direct qui risque de valoir au piston gauche olympien plusieurs rencontres de suspension.

Tudor critique publiquement son joueur et réclame une sanction

Enervé après son joueur, le technicien de l’OM, Igor Tudor n’a pas cherché à défendre son joueur en conférence de presse. C’est même une pluie de critiques que le Croate a directement adressée à l’encontre de son latéral. Tudor a déclaré : « Il a complètement perdu la tête, il prendra une grosse amende. Cela lui servira de leçon ! ». D’autant que, après avoir reçu son carton rouge, Nuno Tavares ne s’est pas arrêté là. Au lieu de rentrer aux vestiaires, il a préféré chambrer les supporters héraultais en montrant avec ses doigts le score de la rencontre qui était de 2 à 0 pour Marseille à ce moment-là. Le karma n’est pas passé si loin d’opérer, Montpellier a réduit le score dans le temps additionnel grâce à un penalty de Téji Savanier suite à une sortie complètement ratée de Pau Lopez qui a percuté Makouana dans les airs.

Tudor, un caractère qui plaît aux supporters de l’OM

Cet incident, dont l’OM se serait bien passé puisque les Olympiens devront vraisemblablement évoluer sans leurs deux pistons titulaires en Coupe de France ce week-end (Clauss sorti sur blessure, Tavares suspendu), confirme la tendance qu’Igor Tudor a un tempérament bien trempé et qu’il ne tolérera pas le moindre écart de conduite. Après plusieurs frictions avec certains joueurs pendant la préparation, il n’hésite pas à s’affirmer et apporte sa patte à une équipe qui ne cesse de performer et d’enchaîner les performances de très bonne qualité. Quatre jours après un large succès face à Toulouse (6-1), l’OM s’est imposé assez tranquillement à la Mosson et aurait certainement dû alourdir la marque tant la domination était intense. Contesté et sifflé lors de sa première au Vélodrome, Tudor est en train de renverser l’opinion publique, et cela n’est pas pour déplaire au peuple marseillais.