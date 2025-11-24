OM - Greenwood : Le secret qu’il veut absolument garder !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il est gaucher, Mason Greenwood a la particularité d’être aussi bon du pied droit. Ce qui est le résultat d’un travail effectué avec son père quand il était plus jeune et il préfère d’ailleurs tirer les penalties du pied droit, mais ne souhaite pas pour autant révéler les secrets de sa technique.

Dans une interview accès sur la technique avec le journaliste Smaïl Bouabdellah, Mason Greenwood s’est confié auprès de Ligue 1+. L’attaquant de l’OM est notamment revenu sur son dribble préféré, le passement de jambe, inspiré par Ronaldo, et également sur capacité à utiliser aussi bien son pied gauche que le droit.

Greenwood et ses secrets sur penalty « Je suis gaucher ou droitier ? Gaucher. Quand j’avais 5 ou 6 ans, mon père m’emmenait jouer dans des parcs ou au stade. On faisait des exercices, tout ce que je faisais du droit, je devais le faire du gauche. À force, c’est devenu naturel pour moi, je ne me demande jamais quel pied je vais utiliser, c’est pareil pour moi », a expliqué Mason Greenwood.