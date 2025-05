OM - Greenwood : Le départ qui change tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’OM traversait une passe délicate, Roberto De Zerbi avec de décidé d’un départ vers l’étranger. Les Marseillais ont rejoint l’Italie et la région de Rome pour Ritiro qui a visiblement porté ses fruits comme le souligne Mason Greenwood après la victoire de l’OM au Havre samedi soir.

Ces dernières semaines, l'OM a décidé d'effectuer une espèce de longue mise au vert en Italie dans la région de Rome. Un ritiro qui a visiblement porté ses fruits puisque les Marseillais ont décroché leur qualification pour la Ligue des champions. Mason Greenwood valide donc le départ de l'OM.

Greenwood se réjouit du départ en Italie

« Je pense que ça nous a tous rapprochés. Passer tous ces jours ensemble, être comme une famille, c’est la chose la plus importante. Et le montrer sur le terrain aussi. Et obtenir des résultats. Pour les gens de Marseille et pour l'équipe, c’est ce qui compte le plus », s’enflamme le numéro du 10 de l'OM en zone mixte avant de poursuivre.

«Je pense que ça nous a tous rapprochés»

« C'est une saison difficile, c'est un championnat difficile. Beaucoup d’équipes sont très bonnes dans cette Ligue 1. Marseille est connu pour être une équipe avec beaucoup de pression », ajoute Mason Greenwood.