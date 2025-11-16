OM : Greenwood à la place d'une star d'Hollywood, c'est improbable !

Amadou Diawara

Interrogé sur la possibilité de jouer un grand rôle dans une série, Mason Greenwood a confié qu'il voulait devenir Jon Snow dans Game of Thrones.

En grande difficulté à Manchester United, Mason Greenwood a changé d'air pour relancer sa carrière. En effet, l'attaquant de 24 ans s'est envolé vers Marseille lors de l'été 2024, et ce, pour s'engager en faveur de l'OM.

Mason Greenwood veut remplacer Kit Harington Transféré à l'OM il y a près d'un an et demi, Mason Greenwood a couté environ 26M€ à Pablo Longoria. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, l'attaquant anglais pourrait se reconvertir en tant qu'acteur. Du moins, il se voit jouer un grand rôle dans la série Game of Thrones.