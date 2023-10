OM : Gattuso doit gérer un casse-tête, il rassure tout le monde

Jean de Teyssière

La saison de l'OM n'est pas de tout repos, avec une crise profonde ayant conduit au départ de Marcelino. Puis, l'Olympique de Marseille a été humilié par le PSG (0-4) et n'a plus gagné depuis le 26 août dernier, face à Brest. Et les blessures touchent également le groupe de Gennaro Gattuso même si Amine Harit a préféré rassurer à ce sujet.

Face à Brighton, lors du deuxième match de poule de la Ligue Europa, l'OM a concédé le nul (2-2) alors que le score était de 2-0 à la pause en faveur des Olympiens. L'OM version Gattuso est encore en rodage, lui qui ne peut toujours pas compter sur l'intégralité de son effectif avant d'aller affronter Le Havre ce dimanche.

«Plus de peur que de mal, j'ai vraiment eu peur»

Amine Harit était présent en conférence de presse ce samedi, et l'attaquant de l'OM est revenu sur le tacle violent subi face à Brighton ce jeudi : « Plus de peur que de mal (après le violent tacle reçu contre Brighton). Sur le coup, j'ai vraiment eu peur. A chaud, ça ne se sentait pas trop. Ensuite plus, mais il n'y aura pas de problème pour demain contre Le Havre. »

«Je pense qu'on a un effectif suffisamment large pour pallier les indisponibilités»