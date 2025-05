OM : Folie sur le mercato, trois transferts déjà annoncés !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato estival approche à grands pas, Gaël Clichy a dressé le plan de vol du recrutement. Selon l'actuel entraîneur adjoint de l'équipe de France Espoirs, l'OM a besoin de se renforcer à plusieurs postes. Au moins trois recrues sont attendues pour densifier cette formation, en course pour la qualification à la Ligue des champions.

Généralement, les mercatos sont agités à l’OM. L’été dernier, pas moins de douze recrues ont débarqué à Marseille, l’un d’eux après la fin de la session (Adrien Rabiot). Bis repetita cette année ? Certainement, surtout en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions. Selon Gaël Clichy, l’OM doit apporter quelques modifications à son effectif, notamment dans le secteur défensif.

Un mercato agité est attendu

Pour l’actuel membre du staff de l’équipe de France espoirs, il faudrait au moins trois recrues pour apporter un nouveau souffle à ce groupe. « De Zerbi, Longoria et Benatia travaillent très bien. Ils ont fait un recrutement XXL l’été dernier, sans même disputer de coupe d’Europe. Ce sera plus facile de convaincre des joueurs avec la Ligue des Champions. Le football est un sport de plus en plus intense, avec de plus en plus de matchs, il faut avoir du nombre, de la qualité. On peut s’attendre à ce que le club attire deux ou trois nouveaux titulaires » a déclaré Clichy.

Clichy annonce du lourd à l'OM

Pour l’ancien Gunner, le meilleur est donc à venir pour l’OM, qui peut compter sur l’expertise de Roberto de Zerbi. « Je pense que l’OM n’est pas totalement à l’image de De Zerbi. Plus le temps va passer, plus on va se diriger vers quelque chose propre à lui et espérer des résultats encore plus positifs. Et je trouve que le contenu est déjà très bon. Un entraîneur est là aussi pour faire progresser les joueurs. Et y parvient » a-t-il déclaré dans les colonnes de La Provence.