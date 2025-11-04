OM - Entraîneur viré : La réunion de crise révélée !

Axel Cornic

Après avoir retrouvé la victoire face à l’AJ Auxerre en Ligue 1 (1-0), l’Olympique de Marseille va devoir se relancer en Ligue des Champions. C’est l’Atalanta qui va débarquer au stade Vélodrome ce mercredi, avec son entraineur Ivan Juric n'arrive décidément pas à faire oublier son prédécesseur Gian Piero Gasperini.

C’est le retour des grands soirs européen au Vélodrome. Avec une seule victoire au compteur en quatre journées de Ligue des Champions, l’OM a besoin de trouver un nouvel élan. Et ça commence ce mercredi soir, avec la réception d’une Atalanta qui est très loin de l'équipe qui faisait peur à toute l’Europe il y a seulement quelques saisons.

Le match de la dernière chance... Il faut dire que la succession de Gian Piero Gasperini, qui a réalisé un magnifique travail en neuf années passées sur le banc du club bergamasque, est très compliquée. Ivan Juric sort en effet d’un mois d’octobre infernal avec aucune victoire au compteur, en Serie A comme en Ligue des Champions. Certains annoncent même qu’une défaite contre l’OM ce mercredi soir, pourrait sceller son avenir.