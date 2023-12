OM : En pleine galère, Aubameyang promet du lourd

Jean de Teyssière

En Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang peine à faire trembler les filets. Tout le contraire de la Coupe d'Europe, ou l'international gabonais a déjà inscrit 7 buts dont un formidable triplé face à l'Ajax Amsterdam. Très critiqué sur son manque d'efficacité en Ligue 1, Aubameyang y a répondu et a tenu à rassurer les fans de l'OM : il va finir par empiler les buts.

En Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang n'a marqué qu'un seul but, face au Havre (3-0). Depuis, plus rien et le Gabonais est régulièrement critiqué par les supporters de l'OM qui n'hésitent pas à le siffler...

«En Ligue 1, il y a eu quelques matchs où ça se joue à rien»

L'OM clôturera la 14ème journée de Ligue 1 en accueillant le Stade rennais au Vélodrome ce dimanche soir. Un match qui pourrait permettre à Pierre-Emerick Aubameyang de faire taire les critiques en marquant dans le championnat de France. Présent en conférence de presse, le Gabonais a répondu aux critiques le concernant : « En Ligue 1, il y a eu quelques matchs où ça se joue à rien, il suffit parfois d'un petit détail pour que tout change. »

«Beaucoup de souffrance», une star de l’OM en plein calvaire ? https://t.co/sMHsnZnYK9 pic.twitter.com/VAsLflagFJ — le10sport (@le10sport) December 2, 2023

«Je sais que ça viendra, je ne me prends pas la tête»