OM : En direct, il dévoile sa punchline lâchée face à Longoria

Depuis l'arrivée de Pablo Longoria à la présidence de l'OM, le club olympien a vu un renouvellement massif au sein de son effectif. De nombreux changements qui ne manquent pas d'agacer un ancien de la maison. Au micro de RMC Sport, l'ancien gardien de Marseille, Pascal Olmeta, n'a pas hésité à critiquer les méthodes de Longoria.

Une chose est sûre, l'OM se montre particulièrement actif en période de mercato ces dernières années, et cet hiver, le club phocéen ne déroge pas à cette tradition. Ainsi, Marseille, à travers les saisons, a pris l'habitude d'effectuer beaucoup de changements au sein de son effectif. Un certain manque de stabilité qui ne manque pas d'irriter Pascal Olmeta.

«Oui président, arrêtez de vous masturber»

Au micro de RMC Sport , l'ancien gardien de l'OM a adressé une grosse pique au boss marseillais, Pablo Longoria. « On avait fait un repas avec les anciens de l’OM et le président Longoria. A la fin de ce repas, le président avait demandé si nous les anciens on avait quelque chose à dire. J’ai dit : « Oui président, arrêtez de vous masturber ». Il faut arrêter… Je lui ai vraiment dit ça ? Oui » .

« J’en ai marre. On nous masturbe l’esprit»