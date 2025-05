OM : Deux grands transferts annoncés en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mission accomplie pour l'OM. Grâce à sa victoire sur la pelouse du Havre ce samedi soir (3-1), le club marseillais a obtenu son précieux sésame pour la Ligue des champions. Une victoire rendue possible par les buts d'Amine Gouiri et de Mason Greenwood, deux joueurs qui font le plus grand bien à l'OM.

L’OM accompagnera le PSG en Ligue des champions la saison prochaine. Mal embarqué face au Havre ce samedi, le club marseillais a trouvé les ressources pour arracher les trois points et conforter sa place sur le podium. La révolte a été sonnée par Mason Greenwood, auteur d’une frappe magique, et par Amine Gouiri.

Lizarazu impressionné par l'OM

Recruté l’hiver dernier, l’international algérien a claqué un doublé et confirmé, dans le même temps, qu’il était une bonne pioche pour l’OM. Sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Bixente Lizarazu a félicité la direction phocéenne pour ces deux recrutements.

« Un très très bon recrutement »

« Deux hommes forts, avec Gouiri qui est vraiment un très très bon recrutement à l’OM avec dix buts en Ligue 1, et Greenwood qui peut être à la fois Fantomas et Superman, là il a mis un but magnifique. Le talent, quand il l’exprime plus souvent, c’est mieux » a déclaré le champion du monde 1998 sur TF1.