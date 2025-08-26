OM : Des proches de Zidane débarquent à Marseille, leur rêve s’accomplit !

De leurs parties de ballon avec les neveux de Zidane dans la cité phocéenne à leur présence commune sur la pelouse du Vélodrome, les frères Lopez ont toujours vécu pour le football. Samedi soir, Maxime et son frère ont concrétisé un rêve d’enfant dans le stade mythique de l’OM, une soirée chargée d’émotions et de fierté.
Dès leur plus jeune âge, Maxime et son frère ont baigné dans le football. Dans les rues de Marseille, ils passaient des heures à jouer avec Mehdi et Driss Zidane, les neveux du champion du monde 1998, devenus leurs compagnons de jeu inséparables. Ces parties improvisées, souvent disputées jusqu’à la tombée de la nuit, ont forgé leur passion commune. Maxime, petit gabarit au jeu collectif et à la vision déjà affinée, s’est progressivement distingué, même si certains, comme son ancien entraîneur Michel Papaconstantino, ne l’imaginaient pas forcément percer à haut niveau.
Les Lopes, enfants de Marseille
« Je ne pensais pas que Maxime percerait à l’OM. Le passage du foot à 7 au foot à 11 est compliqué, le chemin est encore très long. Je ne doutais pas de ses qualités, mais ce n’est pas le joueur dont tout le monde parlait dans la région, il ne surnageait pas vu qu’il était très collectif » a-t-il confié dans les colonnes de So Foot. Malgré cette réserve, le plus jeune des Lopez réalisé un passage correct à l'OM jusqu'à son départ à Sassuolo. Après cet exil, Maxime Lopez est revenu en France, au Paris FC, le club de son grand frère Julien.
L'émotion forte de Maxime Lopez
Réunis, les deux frères ont réalisé un rêve de gosse en partageant la pelouse du Vélodrome samedi soir. Malgré la défaite du PFC (2-5), Maxime Lopez a savouré le moment. « Pour moi, ça restera le plus grand club en France, même s’il y en a un autre qui a fait de belles choses l’an dernier. C’est une fierté. J’ai kiffé mon moment. Mon frère jouer au vélodrome, pour lui c'est la consécration.… franchement, je pense qu’il va en rêver toute la nuit, même si la fin de match a été compliquée » a-t-il lâché en zone mixte.