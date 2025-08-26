OM : Des proches de Zidane débarquent à Marseille, leur rêve s’accomplit !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De leurs parties de ballon avec les neveux de Zidane dans la cité phocéenne à leur présence commune sur la pelouse du Vélodrome, les frères Lopez ont toujours vécu pour le football. Samedi soir, Maxime et son frère ont concrétisé un rêve d’enfant dans le stade mythique de l’OM, une soirée chargée d’émotions et de fierté.

Dès leur plus jeune âge, Maxime et son frère ont baigné dans le football. Dans les rues de Marseille, ils passaient des heures à jouer avec Mehdi et Driss Zidane, les neveux du champion du monde 1998, devenus leurs compagnons de jeu inséparables. Ces parties improvisées, souvent disputées jusqu’à la tombée de la nuit, ont forgé leur passion commune. Maxime, petit gabarit au jeu collectif et à la vision déjà affinée, s’est progressivement distingué, même si certains, comme son ancien entraîneur Michel Papaconstantino, ne l’imaginaient pas forcément percer à haut niveau.

Les Lopes, enfants de Marseille « Je ne pensais pas que Maxime percerait à l’OM. Le passage du foot à 7 au foot à 11 est compliqué, le chemin est encore très long. Je ne doutais pas de ses qualités, mais ce n’est pas le joueur dont tout le monde parlait dans la région, il ne surnageait pas vu qu’il était très collectif » a-t-il confié dans les colonnes de So Foot. Malgré cette réserve, le plus jeune des Lopez réalisé un passage correct à l'OM jusqu'à son départ à Sassuolo. Après cet exil, Maxime Lopez est revenu en France, au Paris FC, le club de son grand frère Julien.