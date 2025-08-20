OM - Départ de Rabiot : Nouvelle révélation de la presse italienne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, l’OM a confirmé par le biais d’un communiqué que Jonathan Rowe et Adrien Rabiot avaient été placés sur la liste des transferts. Les deux joueurs pourraient rallier l’Italie prochainement. Si le milieu français attise les convoitises des plus gros cadors du championnat, l’Inter Milan aurait en revanche abandonné la piste. Explications.

Ce mardi, RTL lâchait une bombe en affirmant que l’OM ne comptait plus sur Adrien Rabiot. Après les incidents de vendredi dernier à Rennes, le Français et Jonathan Rowe avaient été temporairement exclus du groupe. Cette exclusion va donc devenir définitive, alors que le club marseillais s’est chargé de communiquer la nouvelle dans la soirée.

L’OM confirme le départ de Rabiot... « L'Olympique de Marseille informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC », peut-on lire dans le communiqué publié par l’OM.