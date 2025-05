OM - Départ de De Zerbi : C’est validé en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison a été plus qu’éreintante pour les Marseillais qui ont tous affiché leur énorme soulagement après avoir acté leur qualification pour la prochaine Ligue des champions. Par conséquent, Daniel Riolo valide le fait que Roberto De Zerbi quitte Marseille quelques temps afin de prendre des vacances avant une saison très agitée qui l’attend à l’OM.

Après la victoire l'OM au Havre (3-1), synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions, Roberto De Zerbi a parlé de miracle affichant son soulagement après une saison qu'il a décrite comme éreintante. Une situation qui ne rassure pas Daniel Riolo qui conseille au technicien italien de quitter Marseille pour prendre des vacances.

«J’ai envie de lui dire "va prendre des vacances, va te reposer"»

« Certes, c’est sa première expérience dans un club surexposé, mais il va vite falloir qu’il s’habitue à ça sinon il va être en burn-out. La la façon dont il communique sur cette fin de saison, j’ai envie de lui dire "va prendre des vacances, va te reposer", parce que ça va bouger la saison prochaine, avec deux matchs par semaine, les critiques qui vont tomber quand ça se passera pas bien, eh, prépares toi quand même, parce que là si vous êtes en état d’ébullition alors que vous êtes deuxièmes... », prévient le journaliste de RMC au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«Il va être en burn-out»

« L'OM a décidé de donner une tournure un peu dramatique à cette fin de saison, avec une sorte de complainte. Moi je trouve ça un peu regrettable. Autant, je trouve le côté miracle, je n'aime pas trop le terme, parce que c'est exagéré, en revanche quand De Zerbi dit que sur les 10 dernières années, l'OM n'est pas du tout un client de la Ligue des Champions, là, là-dessus, on doit lui donner raison. L'OM n'est plus un club de Ligue des Champions. A cause de la situation économique de notre football, tu dois être en Ligue des Champions pour vivre. L'OM doit tout faire, parce qu'ils ne peuvent pas être champion - le PSG va encore monopoliser la place pendant longtemps - être toujours 2ème ou 3ème pour encaisser l'argent de la Ligue des Champions et construire et faire grandir le club. C'est cette pression là qu'il vont avoir sur les épaules maintenant », ajoute Daniel Riolo.