OM : De Zerbi se lâche sur ses discussions avec Guardiola

Lors de ses années sur le banc de Brighton, Roberto De Zerbi a eu plusieurs fois l'opportunité d’affronter Pep Guardiola, qui le considère comme l’un des entraîneurs les plus influents de ces 20 dernières années. Le nouvel entraîneur de l’OM et celui de Manchester City sont proches et ont récemment déjeuné ensemble à Brescia.

« Roberto De Zerbi est l'un des managers les plus influents de ces 20 dernières années. Il est unique . » Interrogé à son sujet en conférence de presse, Pep Guardiola avait dit tout le bien qu’il pensait de Roberto De Zerbi, désormais sur le banc de l’OM. Deux hommes qui sont régulièrement en contact.

« Nous avons beaucoup parlé de football et de joueurs »

Pep Guardiola et Roberto De Zerbi ont eu l’occasion de déjeuner ensemble il y a quelques jours à Brescia. « Nous avons beaucoup parlé de football et de joueurs », a indiqué l’entraîneur de l’OM, dans un entretien accordé au média italien Zeta . « C'est le meilleur de tous, une référence. Nous sommes amis, pour un fan comme moi, pouvoir parler avec lui en toute confiance est une apothéose . »

« Les Marseillais considèrent l'OM comme le club le plus important du pays »