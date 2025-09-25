OM : De Zerbi prêt à un grand sacrifice pour le signer !

Axel Cornic

Rarement un entraineur de l’Olympique de Marseille n’a eu autant de pouvoir que Roberto De Zerbi, particulièrement en matière de recrutement. Mais ça ne marche pas toujours pour le coach phocéen, comme on l’apprend ce jeudi dans la presse italienne.

Après une année chaotique, Pablo Longoria a décidé de faire un choix fort en attirant sur le banc Roberto De Zerbi. Entraineur à la grosse cote, l’Italien était annoncé dans les plus grands clubs d’Europe, mais il a choisi l’OM à la surprise générale. Et depuis, à Marseille on semble décidé à tout faire pour l’aider à retrouver le succès.

Tout pour De Zerbi Cela s’est vu sur le recrutement, puisque depuis la signature de De Zerbi, l’OM a totalement révolutionné son effectif. Cet été encore, douze nouveaux joueurs sont arrivés avec notamment Igor Paixão, devenu la plus grosse recrue de l’histoire marseillaise avec son transfert à 35M€. Mais le technicien italien n’arrive pas toujours à ses fins...