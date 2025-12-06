OM - De Zerbi : L'énorme rendez-vous manqué !

Axel Cornic

Une semaine après le nul face à Toulouse (2-2), l’Olympique de Marseille avait l’occasion de se relancer et ainsi prendre la tête de la Ligue 1. C’est tout l’inverse qui s’est produit, puisque le club phocéen a un peu plus plongé dans la crise avec une défaite sur la pelouse du LOSC (1-0).

Certains pensaient que Roberto De Zerbi et ses hommes pouvaient être la surprise de la saison en Ligue 1. Mais c’était sans compter sur l’inconstance qui caractérise l’OM depuis l’arrivée de son nouveau coach. Et après Lille, la situation semble être plus compliquée que jamais.

L’OM encore freiné Car l’OM n’a pas seulement laissé s’échapper la chance de prendre la place de leader de la Ligue 1, mais pourrait également être largué au classement. Le RC Lens et le PSG n’ont en effet pas encore joué et en cas de victoire, ils pourraient prendre respectivement cinq et quatre points d’avance sur les Marseillais.