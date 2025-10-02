OM - De Zerbi lâche une bombe, «on arrête tout»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a considérablement changé le visage de son secteur défensif durant le mercato estival, avec notamment le recrutement de Nayef Aguerd qui s’est tout de suite imposé comme un titulaire indiscutable. Et Medhi Benatia, le directeur sportif de l’OM, assure que Roberto De Zerbi et le principal responsable de ce gros transfert de l’été.

En quête de sang neuf en défense centrale, l’OM n’avait pas hésité à faire un chèque de 23M€ pour recruter Nayef Aguerd (29 ans) en provenance de West Ham cet été. L’international marocain a donc retrouvé son compatriote Medhi Benatia au sein du club phocéen, et pourtant, le directeur sportif de l’OM a lâché une grosse confidence mardi soir après le carton face à l’Ajax Amsterdam (4-0) au sujet du recrutement d’Aguerd.

« On arrête tout, je veux Aguerd » Benatia assure que Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, est le principal responsable de cette arrivée : « Ce n’est pas que grâce à moi qu’il est là. La vérité, c’est le coach qui le voulait ! Aux États-Unis, quand le coach l’a vu, il a dit : « On arrête tout, je veux Nayef Aguerd. » Les négociations ont été longues mais on le suivait depuis un moment », indique le directeur sportif de l’OM.