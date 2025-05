OM - De Zerbi : La sortie hallucinante sur le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG affrontera l’Inter Milan le 31 mai prochain à Munich. Un match que vont suivre attentivement les supporters de l’OM, qui ne veulent absolument pas voir l’ennemi parisien être sacré. En revanche, Roberto De Zerbi lui, a confié qu’il avait d’autres plans pour le soir du choc.

Le 31 mai prochain, le monde entier aura les yeux braqués sur le PSG. En effet, pour la deuxième fois de son histoire, le club de la capitale se retrouve en finale de la Ligue des Champions. Paris va affronter l’Inter Milan à Munich, dans une rencontre qui sera assurément suivie par les supporters de l’OM, mais pas avec les mêmes ambitions que les Parisiens. Ennemi juré du PSG, le club phocéen espère rester le seul club français à avoir remporté la C1.

L’OM derrière l’Inter Milan

Et ce n’est pas Laurent Tapie, fils de Bernard, qui dira le contraire. « Je n’aime pas mentir, donc je vais vous dire la vérité. Un vrai supporter de l’OM ne peut pas être heureux si le PSG gagne la Ligue des champions. Pour la France, ce serait bien que ce soit le PSG qui la gagne, mais moi, je ne vais pas vous raconter que je suis pour le PSG. Je suis pour l’inter Milan », a lâché ce dernier ce vendredi matin sur les ondes de RMC. Présent en conférence de presse dans l’après-midi, Roberto De Zerbi lui, ne regardera pas la finale.

« Je regarderai un film sur Netflix »

Interrogé sur ses plans pour le 31 au soir, l’entraîneur de l’OM a répondu sans détour. « Je regarderai un film sur Netflix », a simplement lâché le technicien italien, qui visiblement, boycottera cette finale dans laquelle le PSG pourrait définitivement rentrer dans l’histoire. Mason Greenwood lui, s’était montré plus loquace : « On a vu certains des matchs du PSG, c’est une des meilleures équipes. Mais on se concentre sur nous-mêmes. Peu importe qui remporte la finale. »