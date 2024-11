OM : De Zerbi justifie un dossier sensible du moment

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la victoire de l'OM contre le FC Nantes ce dimanche soir (1-2), certains choix de Roberto De Zerbi continuent de faire beaucoup parler. L'entraîneur olympien s'obstine notamment à continuer de jouer avec Geoffrey Kondogbia en défense centrale, lui le milieu de terrain. Pourquoi une telle décision ? De Zerbi s'est expliqué.

Ce dimanche soir, pour affronter le FC Nantes, Roberto De Zerbi avait une nouvelle fois décidé d'aligner Geoffrey Kondogbia en défense centrale aux côtés de Leonardo Balerdi. Alors que l'international centrafricain est un milieu de terrain, l'entraîneur de l'OM l'a fait reculer d'un cran, faisant ainsi notamment les frais de l'arrivée d'Adrien Rabiot dans l'entrejeu. Mais voilà que Kondogbia est loin d'être le plus convaincant à ce poste, accusant notamment de grosses lacunes dans certains domaines, et ça commence à faire grincer des dents plus d'un supporter olympien.

« Je veux avoir de la qualité et de la personnalité »

Mais si Geoffrey Kondogbia joue en défense centrale, c'est parce que Roberto De Zerbi a ses raisons. En conférence de presse après la victoire de l'OM à Nantes, l'Italien s'est justifié, expliquant alors : « Kondogbia est en train de jouer derrière parce que je veux avoir de la qualité et de la personnalité. J'en attends des défenseurs centraux, parce que le jeu commence par là. Je crois que Brassier arrivera à jouer avec personnalité, arrivera à faire ce que je veux dans la construction du jeu, dans les sorties de balle, dans la façon de chercher les joueurs entre les lignes, il peut progresser ».

« L'idée du jeu commence par les défenseurs centraux »

« L'idée du jeu commence par les défenseurs centraux, que ce soit à deux ou trois. Je pense que cette personnalité, on l'a avec Kondogbia. En étant par nature un milieu et pas un défenseur, il a cette qualité à nous apporter », a ensuite ajouté Roberto De Zerbi.