OM : De Zerbi dénonce un scandale !

Amadou Diawara

Opposé à l'AJ Auxerre ce samedi soir, l'OM s'est imposé par le plus petit des scores. Pourtant, la bande à Pierre-Emerick Aubameyang a été réduite à 10 à la 65ème minute de jeu. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Roberto De Zerbi a affirmé que l'expulsion d'Ulisses Garcia était sévère.

Pour le compte de la onzième journée de Ligue 1, l'OM s'est frotté à l'AJ Auxerre ce samedi soir. Opposés aux Bourguignons à l'Abbé-Deschamps, les Marseillais se sont imposés (0-1).

AJA-OM : Garcia s'est fait expulser Grâce à un but d'Angel Gomes, l'OM a ouvert le score à la 30ème minute de jeu contre l'AJ Auxerre. Et trente-cinq minutes plus tard, Ulisses Garcia a écopé d'un carton rouge. Malgré tout, l'OM a réussi à maintenir le résultat jusqu'au coup de sifflet final. Présent en conférence de presse d'après-match ce samedi, Roberto De Zerbi s'est prononcé sur l'expulsion de son piston gauche.