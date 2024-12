OM : De Zerbi annonce une date pour l'arrivée de ce renfort

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Victime d'une rupture des ligaments croisés lors des toutes premières minutes de cette saison 2024-2025, Faris Moumbagna est toujours en convalescence, et visiblement il manque à l'OM. L'avant-centre camerounais ferait beaucoup de bien à l'équipe d'après Roberto De Zerbi s'il pouvait jouer. D'ailleurs, le coach de l'OM attend Faris Moumbagna dès le mois de février.

Cette saison, l'OM est redevenu un candidat sérieux au podium de Ligue 1. Le club de la cité phocéenne a pourtant vécu des événements difficiles depuis le mois d'août, à commencer par la grave blessure de Faris Moumbagna lors du tout premier match. Visiblement le joueur de 24 ans ne serait pas si loin d'un retour dans le groupe marseillais. Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi, qui apprécie beaucoup le profil du joueur.

Moumbagna de retour en février ?

En débutant sa phase de réathlétisation dès le mois d'octobre, Faris Moumbagna pourrait revenir sur la pelouse plus tôt que prévu. En conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a lâché ses vérités sur le grand retour de son attaquant. « Faris, j'espère qu'en février, mars ou avril on pourra le récupérer. J'espère qu'il sera là pour la fin du championnat. Il a des caractéristiques différentes » a-t-il déclaré à propos de l'avant-centre. Il faudra encore patienter un peu avant de pouvoir profiter des qualités du Camerounais.

De Zerbi est impatient de retrouver Moumbagna

Arrivé l'hiver dernier à OM, Faris Moumbagna semblait avoir convaincu Roberto De Zerbi durant l'intersaison. Et dans la perspective de jouer l'Europe la saison prochaine, son profil pourrait servir au technicien italien. « Si vous regardez les matchs européens, beaucoup d'équipes jouent avec un avant-centre physique. Ce profil aide les équipes à jouer plus haut, c'est important dans le football actuel », poursuit De Zerbi. Reste à savoir si Faris Moumbagna pourra bel et bien rejouer en février.