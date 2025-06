OM : De Zerbi annonce un clash !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si Roberto De Zerbi n’est pas avare de jolies formules en conférence de presse, il limite ses interventions médiatiques en Italie. Ce jeudi, il a accordé un long entretien à un podcast baptisé Supernova, mais refuse toujours de s’adresser aux quotidiens nationaux. L’entraîneur de l’OM a expliqué les raisons de ce boycott.

« Beaucoup de choses sortent des vestiaires, il y a des fuites. Je pars toujours du principe que les gens sont de bonne foi, mais parfois je me trompe. En revanche, avec les journalistes, c’est plus difficile : dire ce que l’on pense sincèrement, c’est risqué. Cela peut créer des polémiques alors que ce n’était pas le but » a-t-il déclaré ce jeudi.

« J’ai préféré me taire »

Si De Zerbi a accepté de se livrer par le biais de ce podcast, il refuse de se confier à un grand journal italien. Depuis près de deux ans, le technicien de l’OM n’a accordé aucune une interview. Interrogé sur ce boycott, il en a révélé les causes. « Parce que je me suis retrouvé malgré moi au cœur d’une querelle entre Lele Adani, qui est un frère pour moi, et un groupe de journalistes italiens. Un grand journaliste m’a même avoué m’avoir attaqué pour atteindre Adani. Cela m’a beaucoup blessé. J’ai préféré me taire plutôt que de rentrer dans ce jeu. Je parle avec ceux qui sont honnêtes » a déclaré De Zerbi, avant de retourner à Marseille pour préparer la prochaine saison, marquée par le retour de l’OM en Ligue des champions.