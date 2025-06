OM - De Zerbi : Les transferts entamés à Miami !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, l'OM a enfin lancé son mercato avec l'annonce ce mercredi soir de l'arrivée d'Angel Gomes. L'Anglais est donc la première recrue du club phocéen et certainement pas la dernière. Ça fait un joueur de plus pour Roberto De Zerbi, qui s'investit d'ailleurs pleinement dans les transferts envisagés par l'OM.

« Nous étions à Miami avec... »

Si le mercato semble être le terrain de jeu de Pablo Longoria et Medhi Benatia, Roberto De Zerbi s'implique lui aussi. C'est ce qu'a révélé l'entraîneur de l'OM auprès d'Alessandro Cattelan. « Il y a 20 jours, j'ai commencé à discuter avec de futurs joueurs. Nous étions à Miami avec le président et le directeur sportif, et le propriétaire », a ainsi annoncé De Zerbi.