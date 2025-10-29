OM : De Zerbi a un rencard à Paris, l'invitation en direct !

Amadou Diawara

Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo (55 ans) a fait une proposition à Roberto De Zerbi (46 ans) en direct. En effet, le journaliste français aimerait voir le coach de l'OM le rejoindre dans les locaux de RMC Sport, et ce, pour réaliser une interview.

Lors de l'été 2024, l'OM de Pablo Longoria s'est attaché les services de Roberto De Zerbi. Depuis son arrivée à Marseille, le coach italien fait forte impression. En effet, l'OM a validé son ticket pour la Ligue des Champions 2025-2026, et ce, grâce à sa deuxième place acquise en Ligue 1 la saison dernière. Et lors de cet exercice, les Marseillais démarrent bien. même s'ils restent sur deux défaites consécutives toutes compétitions confondues et qu'ils ont vu le PSG leur reprendre la première place en Ligue 1.

