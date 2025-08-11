OM : De Zerbi a choisi un buteur !

Alors que le mercato n'est pas encore terminé, Roberto De Zerbi sait qu'il aura l'embarras du choix pour composer son attaque, et notamment concernant son buteur. Et pour cause, avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM possède un vrai concurrent pour Amine Gouiri, bien que le second parte avec une longueur d'avance.
Grâce à un mercato rondement mené, Roberto De Zerbi dispose d'un secteur offensif qui semble mieux armé que jamais. Même pour le poste d'avant-centre, il dispose de deux options très fortes puisqu'il peut choisir entre Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri. Après la victoire contre Aston Villa, lors de laquelle le Gabonais a inscrit un doublé, l'entraîneur de l'OM ne s'interdisait d'ailleurs pas la possibilité de le voir former un duo : « Oui, ils peuvent jouer ensemble ». Mais pour Kevin Diaz, Amine Gouiri part avec une longueur d'avance grâce à son excellente seconde partie de saison dernière.
Gouiri préféré à Aubameyang ?
« Je pense qu’ils vont rester sur ce qu’ils ont fait l’année dernière c’est-à-dire Gouiri. Et puis il va faire rentrer Aubameyang pour les 30 dernières minutes. C’est normal, le gars a quand même gagné le droit de partir titulaire. Il y a la Ligue des Champions, il va y avoir beaucoup de matchs pour l’OM », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant que Damien Perquis n'abonde dans le sens de Kevin Diaz.
«Gouiri avec ce qu’il a pu produire la saison dernière, il mérite de débuter»
« Moi je pars sur la méritocratie au départ de la saison. Gouiri avec ce qu’il a pu produire la saison dernière, il mérite de débuter. Après, le fait d’avoir la Ligue des Champions, tu es obligé d’avoir un suppléant qui est Aubameyang. Il a été très bon à l’OM par le passé. A voir si ses prestations vont être répétées. A voir aussi le niveau physique. Il faut voir, laisser le temps. De Zerbi les a au quotidien, c’est plus pratique pour se faire une idée. Mais l’expérience d’Aubameyang, même si c’est 30 minutes sur un terrain, elle peut suffire à mettre un but et changer un match », assure-t-il à son tour.