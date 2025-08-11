OM : De Zerbi a choisi un buteur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato n'est pas encore terminé, Roberto De Zerbi sait qu'il aura l'embarras du choix pour composer son attaque, et notamment concernant son buteur. Et pour cause, avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM possède un vrai concurrent pour Amine Gouiri, bien que le second parte avec une longueur d'avance.

Grâce à un mercato rondement mené, Roberto De Zerbi dispose d'un secteur offensif qui semble mieux armé que jamais. Même pour le poste d'avant-centre, il dispose de deux options très fortes puisqu'il peut choisir entre Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri. Après la victoire contre Aston Villa, lors de laquelle le Gabonais a inscrit un doublé, l'entraîneur de l'OM ne s'interdisait d'ailleurs pas la possibilité de le voir former un duo : « Oui, ils peuvent jouer ensemble ». Mais pour Kevin Diaz, Amine Gouiri part avec une longueur d'avance grâce à son excellente seconde partie de saison dernière.

Gouiri préféré à Aubameyang ? « Je pense qu’ils vont rester sur ce qu’ils ont fait l’année dernière c’est-à-dire Gouiri. Et puis il va faire rentrer Aubameyang pour les 30 dernières minutes. C’est normal, le gars a quand même gagné le droit de partir titulaire. Il y a la Ligue des Champions, il va y avoir beaucoup de matchs pour l’OM », estime-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant que Damien Perquis n'abonde dans le sens de Kevin Diaz.