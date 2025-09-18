OM - De Bruyne : Le message est lâché en plein direct !

Battu sur la pelouse du Real Madrid mardi soir (1-2), l'OM a notamment pêché dans le derniers gestes alors que l'opportunité de réaliser un gros coup en Espagne est possible. Eric Di Meco explique que cela démontre la différence entre les équipes qui possèdent des joueurs différents tels que Kevin De Bruyne ou Lamine Yamal. Des joueurs capables de faire la différence.
Contre le Real Madrid, l'OM n'est pas passé loin de l'exploit. Cependant, il a manqué un petit quelque chose pour faire la différence. Eric Di Meco rappelle que les grandes équipes s'imposent toujours grâce à des joueurs capables de faire des différences individuelles.
Di Meco revient sur la défaite de l'OM
« L’OM, c'est une équipe où tu as changé pratiquement deux tiers des joueurs. C’est une équipe expérimentale, avec beaucoup de progrès collectifs à faire. Donc quand tu commences ton histoire avec ce genre de match-là, les joueurs en allant là-bas au Real pensent à un moment donné au pire. Les coachs voire même les dirigeants, quand tu commences au Real avec une équipe expérimentale, tu peux te dire "aïe aïe aïe ça peut ça peut faire mal" », confie-t-il au micro de l'After Foot avant de poursuivre.
«Les grandes équipes ont des Yamal, City avait des Mahrez, des Foden, des De Bruyne...»
« Mais au final, tu as failli faire match nul. Certes, tu as des défauts défensifs que tu pourras gommer peut-être avec l'habitude de jouer ensemble, peut-être derrière l'entrée d’Aguerd. Mais en tout cas, tu peux construire là-dessus. Sur ce jeu qui peut être ennuyeux, des fois pour jouer plus divertissant, il faut avoir des garçons devant qui sont capables de faire des grosses différences. Les grandes équipes, tout le monde veut jouer comme elles, sauf qu’elles ont des Yamal, City avait des Mahrez, des Foden, des De Bruyne... », ajoute Eric Di Meco.