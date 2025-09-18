OM - De Bruyne : Le message est lâché en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu sur la pelouse du Real Madrid mardi soir (1-2), l'OM a notamment pêché dans le derniers gestes alors que l'opportunité de réaliser un gros coup en Espagne est possible. Eric Di Meco explique que cela démontre la différence entre les équipes qui possèdent des joueurs différents tels que Kevin De Bruyne ou Lamine Yamal. Des joueurs capables de faire la différence.

Contre le Real Madrid, l'OM n'est pas passé loin de l'exploit. Cependant, il a manqué un petit quelque chose pour faire la différence. Eric Di Meco rappelle que les grandes équipes s'imposent toujours grâce à des joueurs capables de faire des différences individuelles.

Di Meco revient sur la défaite de l'OM « L’OM, c'est une équipe où tu as changé pratiquement deux tiers des joueurs. C’est une équipe expérimentale, avec beaucoup de progrès collectifs à faire. Donc quand tu commences ton histoire avec ce genre de match-là, les joueurs en allant là-bas au Real pensent à un moment donné au pire. Les coachs voire même les dirigeants, quand tu commences au Real avec une équipe expérimentale, tu peux te dire "aïe aïe aïe ça peut ça peut faire mal" », confie-t-il au micro de l'After Foot avant de poursuivre.