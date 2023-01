OM : Riolo désigne le joueur plus sous-coté du vestiaire

Guillaume de Saint Sauveur

Vainqueur sur la pelouse de Montpellier lundi soir en championnat, l’OM reste donc sur le podium et en course pour une nouvelle qualification en Ligue des Champions. Et parmi toutes les individualités du club marseillais, Daniel Riolo concentre ses éloges sur Valentin Rongier qu’il estime sous-coté dans notre championnat.

Parmi les noms les plus ronflants dans l’effectif actuel de l’OM, on peut logiquement évoquer Alexis Sanchez, Dimitri Payet, Nuno Tavares ou encore Mattéo Guendouzi. Et pourtant, à en croire l’analyse de Daniel Riolo, un autre joueur s’est rendu indispensable ces derniers mois à l’OM : Valentin Rongier.

▶️ Mercato - OM : Pablo Longoria veut boucler deux recrutements 👇 pic.twitter.com/XJZrkROZNH — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

« Je le trouve excellent »

Sur les ondes de RMC Sport, le chroniqueur a vanté les mérites du milieu de terrain de l’OM : « Globalement, leur victoire est largement méritée avec un Rongier qui est toujours meilleur. Il a eu un petit passage vide avant la coupe du monde, mais là je le trouve excellent », estime Riolo.

« Il est supérieur à beaucoup en Ligue 1 »