OM : Coup dur pour ce cadre de Gasset, il annonce du lourd

Jean de Teyssière

La saison dernière, Amine Harit avait été une pièce maîtresse d'Igor Tudor, avant sa terrible blessure et sa rupture du ligament croisé du genou, juste avant le départ pour la Coupe du monde 2022. Revenu cette saison, l'international marocain a réalisé un bon début de saison, avant de connaître un coup de moins bien. Mais cette période est terminée.

Comme la saison dernière, de nombreux internationaux africains ont vu leur saison avec leur équipe être coupée par une grande compétition. Après la Coupe du monde fin 2022, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu en ce début du mois de janvier. Une coupure assez compliquée à gérer pour certains, notamment à l'OM.

«Avant de partir à la Coupe d'Afrique, je me sentais vraiment bien»

Avant le match face à Clermont, Amine Harit, l'attaquant de l'OM, était présent en conférence de presse et a été interrogé sur son niveau cette saison : « Je joue dans une position différente cette saison. Je joue comme un milieu relayeur, avec beaucoup plus de tâches défensives. Ma blessure, je savais que ça prendrait du temps, mais il y a beaucoup de matchs cette saison où je me sentais vraiment très bien. J'étais bien avant la Coupe d'Afrique. Avant de partir à la Coupe d'Afrique, je me sentais vraiment bien. Mais je n'ai pas beaucoup joué et j'ai perd du rythme. »

«Si je peux ajouter quelques buts, je prends»