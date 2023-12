OM : Coup de sang de Gattuso, c'est validé par le vestiaire

Alexis Brunet

Gennaro Gattuso est un entraîneur parfois sanguin. L'Italien l'avait prouvé à la fin du match contre Strasbourg, où il avait poussé un gros coup de gueule. Ce dernier s'était notamment plaint de la deuxième période catastrophique de ses joueurs. Visiblement ils ne lui en tiennent pas rigueur, à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a totalement validé les propos de son coach.

L'OM a du mal en Ligue 1. Les coéquipiers de Chancel Mbemba sont pour le moment englués dans la deuxième partie du classement en championnat. Gennaro Gattuso n'a toujours pas trouvé la formule magique, et le temps presse. Le club phocéen doit remonter au classement s'il veut se qualifier pour une coupe d'Europe.

Gennaro Gattuso a poussé un gros coup de gueule

Après le dernier match de championnat face à Strasbourg, Gennaro Gattuso avait tenté de réveiller ses hommes. L'Italien s'était lâché en conférence de presse, avec un coup de gueule assez salé. « La deuxième mi-temps, je suis désolé, c'était une merde, a démarré le technicien transalpin. Ce n'est pas possible. (...) Sinon, je vais voir le président et je lui dis de tout changer. Je ne comprends pas pourquoi on peut jouer une première mi-temps de cette façon-là. Il est vrai que la ligne de défense aurait dû mieux faire, aurait pu monter beaucoup plus. Parfois, on se retrouvait en deux contre un. Leur attaque nous mettait en difficulté, on ne remontait pas assez suffisamment. Mais je pense que si le match c'était terminé à 2-0 ou 3-1, on n'aurait rien volé. Mais en deuxième mi-temps, on n’a rien fait ! Il n'y avait rien du tout. Je suis vraiment très fâché ce soir. Je pense que c'était la pire mi-temps que j'ai vu depuis que je suis là. Il n'y a rien à garder, tout à jeter. Je n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas faire une première mi-temps de cette façon et ensuite une deuxième qu'on ne peut même pas regarder. Bien évidemment, j'assume complètement ma responsabilité. »

Aubameyang valide le coup de gueule