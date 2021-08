Foot - OM

OM - Clash : La déclaration fracassante de Galtier sur les incidents de Nice !

Publié le 26 août 2021 à 23h00 par La rédaction

Interrogé en conférence de presse sur la scène où il semble agresser le directeur technique de l’OM, Christophe Galtier a expliqué sa version des faits.

Un jour après la commission de discipline où se sont réunis dirigeants niçois et marseillais, de l’encre coule encore autour des incidents du Nice - OM de dimanche dernier. Les acteurs principaux s’expriment tour à tour et tentent de se dédouaner des faits, accusant le club d’en face. Ce jeudi, c’était au tour de Christophe Galtier de s’exprimer sur les incidents. Accusé d’avoir frappé David Friio, le directeur technique de l’OM, l’entraîneur de l’OGC Nice a donné sa version des faits.

« Je n'avais aucune volonté d’agresser »