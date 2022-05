Foot - OM

OM - Clash : Daniel Riolo fracasse Arkadiusz Milik !

Publié le 7 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

Après l'élimination de l'OM en demi-finale de la Ligue Europa Conférence, Daniel Riolo a particulièrement pointé du doigt Arkadiusz Milik.

Remplaçant au coup d'envoi de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre le Feyenoord, Arkadiusz Milik est finalement entré en jeu à la 32e minute afin de remplacer Dimitri Payet, sorti sur blessure. Toutefois, le Polonais ne s'est pas vraiment distingué puisqu'il a notamment raté une belle occasion, et il n'a pas donc pas réussi à envoyer l'OM en finale. Par conséquent, Daniel Riolo n'est pas tendre avec Arkadiusz Milik.

«Ce n'est même pas un joueur de CFA qui fait ça»