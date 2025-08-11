OM - Clash avec De Zerbi : La révélation de Rabiot !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'occasion du dernier épisode du documentaire de l'OM diffusé sur Youtube, on a notamment pu assister au clash entre Roberto De Zerbi et Ismaël Koné. A l'entraînement, ça a considérablement chauffé entre les deux hommes et la scène a fait bien évidemment beaucoup parler. Mais à en croire Adrien Rabiot, tout ça est normal dans la vie d'un groupe.

Le documentaire Sans jamais rien lâcher dévoile les coulisses de l'OM la saison dernière. Alors que cela fait un carton auprès des fans, certaines scènes ne manquent pas de faire réagir. Ça a été le cas lors du dernier épisode où on a pu voir le violent accrochage à l'entraînement entre Roberto De Zerbi et Ismaël Koné. De quoi choquer plus d'un, mais il n'y aurait pas de quoi...

« Ça fait partie du quotidien d’un groupe » Selon les dires d'Adrien Rabiot, ce qui est arrivé à l'OM et Ismaël Koné et Roberto De Zerbi ne serait pas un fait rare. Le milieu olympien a en effet expliqué à l'occasion de ce documentaire : « Ça arrive, ça fait partie du quotidien d’un groupe. Parfois ça éclate car il y a de l’incompréhension, de la colère. Et pourtant, le coach c’est quelqu’un de bien. Isma, c’est un bon gars aussi ».